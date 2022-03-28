Опубликованы кадры уличных боёв в Мариуполе: российские морпехи, бойцы из Чечни и Народная милиция ДНР зачищают город от бойцов националистического батальона «Азов».

«Буквально 200 м до школы, которая считается официальным штабом «Азова». На кадрах видеосъёмки с коптера видны две гаубицы или пушки Д-30. В общем, побитая техника их стоит. Пятиэтажки (сейчас вот их зачистили) — к сожалению, они горят. Местные жители, получается, лишились имущества. А лишились они имущества, потому что здесь засели азовцы и ранили нескольких наших бойцов. Ответка — она вот такая», — рассказал военкор RT Андрей Филатов.

Ранее жительница Мариуполя Елена Галинская рассказала об обстрелах украинских националистов.