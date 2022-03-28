Жительница Мариуполя рассказала об обстрелах националистов

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Жительница Мариуполя Елена Галинская рассказала об обстрелах украинских националистов.
Жительница Мариуполя рассказала об обстрелах националистов
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

«Обстреливали нас именно наши «защитники», как говорится, — «Азов»... Мы решили бежать оттуда, потому что понимали: если мы ещё одну ночь там проведём, то просто останемся нежильцами... Бежали по площади 17 человек, забежали в бомбоубежище, чтобы хотя бы передохнуть после обстрела, потому что танки украинские ездили и обстреливали мирных жителей и снайперы тоже их обстреливали», — сказала она.

По словам Елены, они месяц просидели в бомбоубежище без еды и воды.

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