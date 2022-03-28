В ДНР заявили, что пресечена попытка эвакуации командира «Азова» из Мариуполя

Народная милиция ДНР сообщила, что пресечена попытка эвакуации с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе командира украинского нацбатальона «Азов».

«Сегодня утром преступный киевский режим попытался осуществить с помощью вертолёта эвакуацию с территории завода «Азовсталь» своих «медийных марионеток», а именно командира 36-й бригады Баранюка и командира «Азова» Прокопенко, которые не успели бросить личный состав и сбежать из Мариуполя до его окружения», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что средства противовоздушной обороны ДНР уничтожили украинский вертолёт до его приближения к Мариуполю.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолёт Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации командиров нацбатальона «Азов», бросивших своих подчинённых.