Стоп вакцина: почему на Украине свернули разработку собственного препарата от коронавируса

На Украине остановлена разработка вакцины от коронавируса, которая велась с сентября прошлого года, заявил руководитель Института биологии клеток Национальной академии наук академик Андрей Сибирный. По его словам, причиной стали отсутствие финансирования и утрата интереса к инициативе со стороны киевских властей. Учёный сомневается, что разработка препарата будет возобновлена. Эксперты, со своей стороны, считают, что проект украинской вакцины, который поддерживал президент Владимир Зеленский, изначально был нежизнеспособен из-за отсутствия в стране научной и финансовой ресурсной базы. Кроме того, как отмечают политологи, развитие подобных инициатив невыгодно западным партнёрам Киева, которым нужен удобный рынок сбыта для собственной фармацевтической продукции.

Львовские учёные прекратили разработку вакцины от коронавируса. Об этом в интервью украинскому порталу «Суспільне» заявил руководитель Института биологии клеток Национальной академии наук академик Андрей Сибирный. По его словам, причиной сворачивания проекта послужило отсутствие финансирования.

«Никто не готов это делать. Я разговаривал с Минздравом, они говорят: «Мы не будем это финансировать, пусть фонд (Национальный фонд исследований. — RT) этим занимается». Это зависло. Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет», — рассказал Сибирный.

При этом разработка успешно прошла первый этап испытаний — у подопытных мышей выработались антитела к вирусу. Однако в дальнейшем потребовались новые тесты, провести которые можно было только в Польше, так как на Украине нет соответствующих лабораторий. И на этой стадии разработчики столкнулись с серьёзными препятствиями.

«Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет», — пояснил академик.

По его словам, само исследование стоило почти €300 тыс., однако для закупки препаратов и проведения новых тестов были необходимы дальнейшие инвестиции, которые Сибирный оценил в €300—500 млн. По словам украинского учёного, выделять такие средства никто не захотел. В связи с этим он скептически оценил перспективы разработки вакцины против COVID-19 на Украине. В то же время Сибирный считает, что разработка собственных препаратов необходима, «поскольку развитые страны мало-помалу выпускают хотя бы некоторые вакцины».

Большие ожидания

Напомним, 22 октября прошлого года о работе украинских учёных над вакциной против COVID-19 объявил президент страны Владимир Зеленский. В интервью четырём телеканалам он рассказал о непохожести украинского препарата на иностранные аналоги, однако назвать сроки его разработки затруднился.

«Это не пафос и не популизм. Она (вакцина. — RT) уникальна, потому что не такая, как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях велись», — пояснил президент.

Незадолго до этого украинские учёные представили Зеленскому результаты шестимесячной доклинической фазы исследований оригинальной вакцины-кандидата. Тогда глава государства отметил, что поддержит проект.

«Речь идёт и о высоких шансах разработки нашей уникальной оригинальной украинской вакцины против COVID-19, и о первом шаге к тому, чтобы возобновить изготовление вакцин на Украине», — заявил Зеленский на встрече с учёными.

Содействовать разработчикам пообещал и министр здравоохранения республики Максим Степанов.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с разработчиками украинской вакцины

© president.gov.ua

По прогнозам одного из участников проекта Михаила Фаворова, к январю 2021 года должны были быть изготовлены первые 100 тыс. доз вакцины для начала клинических испытаний.

«Если нам повезёт, то получим свою вакцину через 9—12 месяцев», — говорил Фаворов в интервью порталу «Цензор.НЕТ» 29 октября 2020 года.

При этом в апреле 2021 глава Минздрава страны заметил, что Украине понадобится как минимум три года для запуска собственного производства вакцин против коронавируса. Однако затем разговоры о разработке постепенно свелись на нет и эта тема исчезла из информационной повестки. Такая тенденция неудивительна, отмечает источник RT в Минздраве Украины, так как в стране попросту нет условий для разработок такого уровня.

«И дело не только в нехватке средств, но и в отсутствии необходимого уровня специалистов и оборудования», — пояснил собеседник RT.

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По его словам, даже если бы такая вакцина и появилась, то у неё не было бы никаких перспектив реализации, так как «украинцы не верят в местный продукт», а продать его за границу «было бы и вовсе невозможно».

«В этом смысле зарубежные правительства разделяют сомнения украинцев. Было сразу ясно, что этот проект — провальный», — констатировал представитель ведомства.

В свою очередь, в партии «Батькивщина» считают, что киевская власть способна только на громкие заявления, а когда дело доходит до реализации, то практически всегда находятся причины, по которым вся деятельность сворачивается. В качестве примера политик привёл обещание Зеленского высадить на Украине 1 млрд деревьев за три года, тогда как к настоящему моменту всё ограничилось лишь 50 млн саженцев.

«Аналогичная ситуация и с вакцинами. Деньги выделили, препарата нет, а теперь оказывается, что вакцина и вовсе не нужна. Думаю, глава государства всё чаще теряет связь с реальностью», — отмечает источник RT в партии.

Чужого хватает

В то же время на Украине разгорается скандал из-за возможной вакцинации населения просроченными препаратами. Так, на сайте офиса Зеленского петиция с жалобой на потенциальные нарушения набрала 25 тыс. голосов, необходимых для её рассмотрения президентом. В ней сообщалось, что людей принудительно прививают вакцинами с истёкшим сроком годности «под страхом увольнения с работы или неполучения заработной платы».

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Владимир Зеленский отреагировал на эту жалобу, заявив, что поручил кабинету министров разобраться с ситуацией и «принять в случае необходимости соответствующие меры реагирования».

Вместе с тем он отметил, что принудительная вакцинация не противоречит законодательству страны, так как речь идёт о распространении особо опасного инфекционного заболевания.

Начало проверки, инициированной петицией, RT подтвердили в Центре общественного здоровья Украины (ЦОЗ). Там также признали, что в ряде случаев в пунктах вакцинации использовались препараты, сроки хранения которых подходили к концу.

«Мы знаем, что вакцины использовались с истекающим сроком хранения, но не фиксировали случаи применения просроченных препаратов. На самом деле, заставить гражданина сделать прививку очень сложно. Многие не верят, что выдерживалась процедура правильного хранения. И в этом они могут быть правы», — пояснил источник RT.

Он также рассказал, что в ЦОЗ не знают, сколько на самом деле украинцев вакцинированы.

«Ведь множество людей купили справки, а медики просто вылили или отложили соответствующие вакцины», — добавил собеседник RT.

Препарат от COVID-19 компании AstraZeneca

globallookpress.com

© Frank Hoermann/SVEN SIMON

В ноябре украинский Минздрав был вынужден утилизировать полмиллиона доз просроченной вакцины AstraZeneca, которая не пользуется популярностью в стране. При этом, как сообщал телеканал «Первый независимый» со ссылкой на ведомство, оставшиеся флаконы препарата AstraZeneca, срок годности которых тоже подходит к концу, продолжат использовать для вакцинации.

Между тем Центр экономики охраны здоровья KSE ещё в середине сентября предупреждал, что Украина может не успеть использовать всю имеющуюся у неё вакцину AstraZenecа. Как отмечали тогда эксперты центра, чтобы реализовать весь объём этого препарата, необходимо было увеличить темпы вакцинации им в пять раз и делать по 45 тыс. прививок ежедневно.

Разорённая база

Опрошенные RT эксперты сошлись во мнении, что попытки Украины разработать собственную вакцину были априори обречены на провал. Для реализации столь амбициозного проекта в стране отсутствует ресурсная база — как финансовая, так и научная. Не последнюю роль здесь сыграла коррупция, говорят аналитики.

«Даже имея специалистов, которые могли бы заниматься такими разработками, нужно обладать материальной и лабораторной базой. Когда-то, во времена СССР, Украина имела достаточно мощную научную платформу. Однако на сегодняшний день всё это растеряно и утрачено», — пояснил в беседе с RT политолог, экономист Александр Дудчак.

Пункт вакцинации в Киеве

Reuters

© Valentyn Ogirenko

К тому же, как считает Дудчак, западным партнёрам Киева невыгодно, чтобы Украина развивала собственные разработки, поскольку её воспринимают как удобный рынок сбыта.

«Сегодня в мире собственная вакцина — это достояние государства, обладающего суверенитетом. Украина в нынешнем состоянии — страна колониальная, которой не положено иметь собственные разработки подобного рода. Она должна закупать иностранную вакцину, чтобы таким образом «платить дань» своим союзникам. При этом последние считают возможным сбрасывать Киеву то, что им самим не нужно. Как получилось с вакцинами с истекающим сроком годности», — рассуждает Дудчак.

По его мнению, объявление о собственной разработке украинские власти сделали лишь для поддержания имиджа и в попытке подражать «более дееспособным странам».

«Населению нужно было в очередной раз внушить оптимизм, создать видимость того, что страна ещё хоть на что-то способна. Однако дальше слов власти идти не могут, так как не способны выполнять свои обещания», — резюмировал Дудчак.