На Украине рассказали о ситуации со сроком годности у поступивших в страну вакцин от COVID-19

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о заканчивающемся сроке годности у поступивших в страну вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает «Громадське».

По его словам, на Украине по состоянию на 5 сентября хранится почти 10 млн доз различных вакцин против коронавирусной инфекции. У некоторых из них срок годности истекает в октябре.

Связано это с тем, что почти у всех вакцин от COVID-19 на Украине относительно небольшой срок годности (только у CoronaVac — около двух лет).

Так, например, Кузин отмечает, что на уровне украинских областей хранится более 3 млн доз вакцины AstraZeneca. По его словам, у некоторых партий этого препарата срок годности истекает в октябре, ноябре и декабре.

Ранее власти Украины получили от правительства США более 188 тыс. доз вакцины от коронавируса Pfizer, помощь была предоставлена в рамках инициативы COVAX.