Примут в случае поддержки более 50%: в Белоруссии опубликовали проект изменений к Конституции

В Белоруссии опубликовали для всенародного обсуждения проект изменений и дополнений в Конституцию страны. Документ, в частности, предполагает, что президент избирается на пять лет и не может занимать пост более двух сроков подряд. При этом проект новой Конституции исключает привлечение экс-президента к ответственности за действия, совершённые им в рамках исполнения полномочий главы государства. Изменятся и основания для введение главой государства режима чрезвычайного положения.

В Белоруссии опубликовали для всенародного обсуждения проект изменений и дополнений в Конституцию страны. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

Проект уточняет полномочия президента страны, права и обязанности граждан, а также обозначает приоритеты развития республики.

Так, в случае принятия документа, президентом сможет стать белорусский гражданин не моложе 40 лет (ранее 35), который перед выборами постоянно проживал в Белоруссии не менее 20 лет (ранее 10). Президент избирается сроком на пять лет в результате всеобщего прямого голосования и не может занимать пост более двух сроков подряд.

Глава государства не сможет назначать и увольнять членов ЦИК, председателей высших судов, членов Конституционного суда. Он также не сможет уволить генпрокурора, главу комитета госконтроля и членов Нацбанка, а назначить их президент сможет только с предварительного согласия Совета Республики.

Изменятся и основания для введение главой государства режима чрезвычайного положения.

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«Президент Республики Беларусь в случае... попыток насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения государственной власти, вооружённого мятежа, массовых и иных беспорядков... вводит на территории Республики Беларусь или в отдельных её местностях чрезвычайное положение», — говорится в документе.

При этом проект новой Конституции исключает привлечение экс-президента к ответственности за действия, совершённые им в рамках исполнения полномочий главы государства. Отмечается, что глава государства обладает неприкосновенностью, а закон республики охраняет его достоинство.

Данные положения также распространяются на президента, который прекратил исполнение полномочий в связи с истечением срока пребывания на посту либо «досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности президента».

Если глава государства гибнет в результате теракта или военной агрессии, вводится чрезвычайное положение, а основные решения принимает Совет безопасности.

Прекративший исполнение полномочий президент сможет стать пожизненным членом Совета страны.

Документом вводится Всебелорусское народное собрание как высший представительный орган народовластия, ему даётся право законодательной инициативы. Глава государства может быть смещён с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения Конституции или совершения госизмены либо другого тяжкого преступления.

Также, согласно проекту, исключается военная агрессия со своей территории против других государств. Помимо этого, запрещается финансирование организации выборов иностранными гражданами и организациями.

Проект новой Конституции сохраняет в стране два государственных языка — белорусский и русский.

Также в проекте говорится, что срок полномочий белорусского парламента может быть увеличен до пяти лет.

«Решение об изменении и дополнении Конституции путём референдума считается принятым, если за него проголосовали более половины граждан, принявших участие в голосовании. Считается, что референдум состоялся, если в нём приняли участие более половины граждан, внесённых в списки для голосования», — говорится в документе.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT напомнил, что президент Александр Лукашенко и раньше много говорил об изменениях в основной закон. Он также высказал мнение, что именно несанкционированные акции протеста в Минске и других городах республики сподвигли власти страны к изменениям в высшем нормативно-правовом акте.

«Предлагаемые изменения, на мой взгляд, во многом делаются для того, чтобы обеспечить в будущем безопасный транзит власти в Белоруссии. Это важно в свете того, что Запад пытался повилять на внутриполитическую ситуацию в стране и вообще лишить республику независимости и суверенитета. Этого не произошло лишь благодаря поддержке Российской Федерации легитимной власти в белорусском государстве», — заметил он.

Вместе с тем старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT отметил, что предложенные документом изменения встречаются в международной практике большинства стран.

«В частности, требования к тому, что должен быть рождён на территории Белоруссии, это ссылка на американскую конституцию. Сроки безвыездного проживания на территории, по-моему, оговорены в конституции Германии. Я бы расценил это таким образом, что эксперты, работавшие над предложениями, добросовестно изучили опыт других стран. При чём прежде всего тех стран, со стороны которых звучит критика в адрес Белоруссии», — заметил эксперт.

При этом он также обратил внимание, что белорусский лидер ранее обещал вынести на всенародное обсуждение дополнения к конституции.

«Поэтому те люди, которые выступали с критикой в адрес Лукашенко, в данный момент лишаются основания его критиковать. Во-первых, сама конституция предусматривает дополнения, а во-вторых, обещания по срокам выдерживаются. Мне кажется, это позитивные изменения, которые должны примирить тех белорусских граждан, которых устраивает жизнь в Белоруссии и тех, которым хотелось бы каких-то изменений», — заключил он.

В начале ноября Лукашенко сообщал, что референдум о принятии поправок в Конституцию пройдёт в феврале 2022 года.

В апреле 2019 года в послании белорусскому народу и Национальному собранию Лукашенко заявил, что не хотел бы оставить Конституцию в нынешнем виде своему преемнику. Он также отмечал, что корректировка Основного закона страны должна отвечать интересам Белоруссии и её граждан на современном этапе.

В начале ноября белорусский лидер ознакомился с доработанным проектом Конституции республики. Позднее он заявлял, что работа по подготовке изменений в основной закон государства вышла на финишную прямую.

В начале декабря Лукашенко заявил о необходимости уходить от концентрации власти в одних руках в Белоруссии.