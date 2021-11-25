Лукашенко заявил, что подготовка изменений в Конституцию находится на финишной прямой
- Reuters
«Я полагаю, что сегодня можно констатировать, что работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую», — приводит БЕЛТА слова главы республики.
Ранее в ходе встречи с рабочей группой по доработке проекта Конституции республики Лукашенко предложил провести масштабное социсследование по конституционной реформе.
Референдум о принятии поправок в основной закон страны пройдёт в феврале 2022 года.
Президент республики также не исключил, что в Белоруссии пройдёт волна протестов перед референдумом.