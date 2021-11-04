Лукашенко: референдум о принятии новой Конституции Белоруссии состоится в феврале
- Reuters
«Думаю, что в феврале мы проведём соответствующий референдум и примем новую Конституцию», — заявил Лукашенко.
Он напомнил о состоявшемся летом 2020 года референдуме о принятии поправок в Конституцию России.
«Недавно в Российской Федерации была проведена конституционная реформа и намечены грандиозные планы переустройства и обустройства России. Так же и Беларусь следом готовится провести конституционную реформу», — заключил Лукашенко.
Ранее белорусский лидер ознакомился с доработанным проектом конституции республики.