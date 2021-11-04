Лукашенко ознакомился с доработанным проектом Конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ознакомился с доработанным вариантом поправок в Конституцию республики и готов обсудить документ с рабочей группой.

«Я получил последний вариант Конституции с учётом наших последних договорённостей, ознакомился. Сегодня попробуем поговорить на темы, которые являются острыми и важными для нашей страны», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил необходимость проработки вопросов, касающихся конституционных изменений, главными из которых, по мнению главы государства, являются закрепление роли Всебелорусского народного собрания, перераспределение полномочий между органами государственной власти и сохранение сбалансированности госаппарата.

Референдум о принятии поправок в Конституцию Белоруссии запланирован на февраль 2022 года.

Ранее Лукашенко не исключил, что в республике пройдёт волна протестов перед референдумом.