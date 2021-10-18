Лукашенко не исключил новые протесты в Белоруссии перед референдумом

Белорусский президент Александр Лукашенко не исключил, что в Белоруссии пройдут новые протесты перед референдумом по Конституции, который запланирован на февраль.

Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого». Отмечается, что соответствующее заявление белорусский лидер сделал в ходе совещания с руководством КГБ Белоруссии. Он призвал обратить внимание, что ситуация остаётся напряжённой. «Дата очередной попытки революции — период проведения конституционного референдума», — приводятся слова Лукашенко. Ранее следователи в Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко по статье о «самовольном присвоении звания либо власти должностного лица». Также суд в Минске признал Telegram-канал Тихановской экстремистским.