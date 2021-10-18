Лукашенко не исключил новые протесты в Белоруссии перед референдумом
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».
Отмечается, что соответствующее заявление белорусский лидер сделал в ходе совещания с руководством КГБ Белоруссии.
Он призвал обратить внимание, что ситуация остаётся напряжённой.
«Дата очередной попытки революции — период проведения конституционного референдума», — приводятся слова Лукашенко.
Ранее следователи в Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко по статье о «самовольном присвоении звания либо власти должностного лица».
Также суд в Минске признал Telegram-канал Тихановской экстремистским.