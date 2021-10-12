СК Белоруссии возбудил дело о присвоении власти против Тихановской и Латушко
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«Расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного статьёй 382 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — цитирует его РИА Новости.
Кабакович уточнил, что речь идёт о статье о «самовольном присвоении звания либо власти должностного лица».
Ранее Комитет государственной безопасности Белоруссии включил Тихановскую и ещё более десятка человек в список лиц, причастных к терроризму.
Также Генеральная прокуратура Белоруссии поручила КГБ начать международный розыск Тихановской по подозрению в подготовке акта терроризма.