СК Белоруссии возбудил дело о присвоении власти против Тихановской и Латушко

Следователи в Белоруссии возбудили новое уголовное дело в отношении оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил официальный представитель белорусского Следственного комитета Сергей Кабакович.

«Расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного статьёй 382 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — цитирует его РИА Новости.

Кабакович уточнил, что речь идёт о статье о «самовольном присвоении звания либо власти должностного лица».

Ранее Комитет государственной безопасности Белоруссии включил Тихановскую и ещё более десятка человек в список лиц, причастных к терроризму.

Также Генеральная прокуратура Белоруссии поручила КГБ начать международный розыск Тихановской по подозрению в подготовке акта терроризма.