СК Белоруссии возбудил дело о присвоении власти против Тихановской и Латушко

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Следователи в Белоруссии возбудили новое уголовное дело в отношении оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил официальный представитель белорусского Следственного комитета Сергей Кабакович.
СК Белоруссии возбудил дело о присвоении власти против Тихановской и Латушко
  • Reuters
  • © Peter Nicholls

«Расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного статьёй 382 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — цитирует его РИА Новости.

Кабакович уточнил, что речь идёт о статье о «самовольном присвоении звания либо власти должностного лица».

Ранее Комитет государственной безопасности Белоруссии включил Тихановскую и ещё более десятка человек в список лиц, причастных к терроризму.

Также Генеральная прокуратура Белоруссии поручила КГБ начать международный розыск Тихановской по подозрению в подготовке акта терроризма.

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