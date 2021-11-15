Лукашенко предложил провести социсследование по конституционной реформе
- AP
«Думаю, надо также провести масштабное социологическое исследование на эту тему, охватив различные регионы и слои населения. Как мы делали накануне Всебелорусского народного собрания», — приводит его слова БЕЛТА.
Референдум о принятии поправок в основной закон страны пройдёт в феврале 2022 года.
Ранее белорусский лидер ознакомился с доработанным проектом Конституции республики.
Лукашенко не исключил, что в Белоруссии пройдёт волна протестов перед референдумом.