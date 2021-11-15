Лукашенко предложил провести социсследование по конституционной реформе

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции республики предложил провести масштабное социсследование по конституционной реформе.
Лукашенко предложил провести социсследование по конституционной реформе
  • AP

«Думаю, надо также провести масштабное социологическое исследование на эту тему, охватив различные регионы и слои населения. Как мы делали накануне Всебелорусского народного собрания», — приводит его слова БЕЛТА.

Референдум о принятии поправок в основной закон страны пройдёт в феврале 2022 года.

Ранее белорусский лидер ознакомился с доработанным проектом Конституции республики.

Лукашенко не исключил, что в Белоруссии пройдёт волна протестов перед референдумом.

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