Белорусский президент Александр Лукашенко призвал уходить от концентрации власти в одних руках в Белоруссии.

Белорусский лидер считает, что в текущих условиях нельзя сосредотачивать власть в руках одного человека.

«Это не середина 1990-х, когда катастрофа была: никто не знал, что делать и куда идти», — приводит его слова БЕЛТА.

Он добавил, что белорусские власти «ничего сверхвредного для народа не сотворили» и при этом создали государство, которое надо защитить.

«И надо уйти от большой концентрации сейчас власти в одних руках. Будь то у меня, у кого — не важно. У будущего президента. И общество требует перемен», — сказал Лукашенко.

По его словам, для этого Белоруссии нужна новая Конституция.

Ранее Лукашенко назвал решение баллотироваться на выборах 2020 года самым важным в своей жизни.