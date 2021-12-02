Лукашенко назвал решение баллотироваться на выборах 2020 года самым важным в своей жизни

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что считает самым важным в своей жизни решение баллотироваться на президентских выборах в стране в августе 2020 года.
Лукашенко назвал решение баллотироваться на выборах 2020 года самым важным в своей жизни
  • РИА Новости

«Я в узком кругу, потом — широком, говорил, это было самое важное в моей жизни решение, что я баллотировался на этих выборах», — рассказал он.

По его словам, он принял участие в президентских выборах «не потому, что великий, а потому, что защищал своё дело».

Ранее Лукашенко заявил, что пока не решил, будет ли участвовать в следующих выборах президента Белоруссии.

Он отметил, что это зависит от ситуации в стране.

Согласно данным ЦИК республики, следующие выборы должны состояться не позднее 20 июля 2025 года.

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