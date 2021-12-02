Лукашенко пока не решил, будет ли участвовать в следующих выборах президента Белоруссии

Короткая ссылка
Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что пока не решил, будет ли участвовать в следующих выборах президента Белоруссии. По его словам, это зависит от ситуации в стране. Согласно данным ЦИК республики, следующие выборы должны состояться не позднее 20 июля 2025 года.
Лукашенко пока не решил, будет ли участвовать в следующих выборах президента Белоруссии
  • РИА Новости

«Не знаю. Честно, не знаю», — ответил Лукашенко на вопрос, будет ли он баллотироваться.

На решение будет влиять ситуация в стране, подчеркнул он.

При этом он отметил, что пока не планирует «уходить от той большой политики», которая «перед глазами, к сожалению, тяжёлая».

В марте Лукашенко заявил, что для президентских выборов в стране есть крепкие кандидаты, в том числе его помощник по Гродненской области и губернатор этого региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить