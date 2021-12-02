Лукашенко пока не решил, будет ли участвовать в следующих выборах президента Белоруссии
- РИА Новости
«Не знаю. Честно, не знаю», — ответил Лукашенко на вопрос, будет ли он баллотироваться.
На решение будет влиять ситуация в стране, подчеркнул он.
При этом он отметил, что пока не планирует «уходить от той большой политики», которая «перед глазами, к сожалению, тяжёлая».
В марте Лукашенко заявил, что для президентских выборов в стране есть крепкие кандидаты, в том числе его помощник по Гродненской области и губернатор этого региона.