Лукашенко пока не решил, будет ли участвовать в следующих выборах президента Белоруссии

Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что пока не решил, будет ли участвовать в следующих выборах президента Белоруссии. По его словам, это зависит от ситуации в стране. Согласно данным ЦИК республики, следующие выборы должны состояться не позднее 20 июля 2025 года.

«Не знаю. Честно, не знаю», — ответил Лукашенко на вопрос, будет ли он баллотироваться.

На решение будет влиять ситуация в стране, подчеркнул он.

При этом он отметил, что пока не планирует «уходить от той большой политики», которая «перед глазами, к сожалению, тяжёлая».

В марте Лукашенко заявил, что для президентских выборов в стране есть крепкие кандидаты, в том числе его помощник по Гродненской области и губернатор этого региона.