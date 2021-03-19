Лукашенко назвал кандидатов для президентских выборов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для президентских выборов в стране есть крепкие кандидаты, в том числе его помощник по Гродненской области и губернатор этого региона.

Как передаёт Интерфакс, видео с заявлением Лукашенко опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Вот у меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах. Притом будут крепкими кандидатами», — сказал белорусский президент.

Лукашенко уточнил, что один из возможных кандидатов — помощник президента — инспектор по Гродненской области Юрий Караев, а второй — председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

«Молодые, новое поколение, толковые. Знающие цену этой стране», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко в ходе общения с коллективом ОАО «Молочный мир» в Гродно пообещал, что в Белоруссии будут «другие президенты».