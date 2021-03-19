Лукашенко пообещал Белоруссии «других президентов»

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Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе общения с коллективом ОАО «Молочный мир» в Гродно пообещал, что в Белоруссии будут «другие президенты».
Лукашенко пообещал Белоруссии «других президентов»
  • РИА Новости

«Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив всё, поймёте. А сейчас просто наберитесь терпения», — приводит его слова пресс-служба.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия останется единым государством, «не будет никому кланяться» и «стоять на коленях».

«Хуже жить мы не будем только в том случае, если вы будете держать голову на плечах. Живём как можем — и не хуже других. Поэтому держитесь своей земли», — добавил он.

По словам белорусского лидера, «мир ошалел и люди в этом мире потеряли ориентацию», поэтому нужно «быть ближе друг к другу».

В феврале Лукашенко заявил, что ни один из его детей не будет президентом в Белоруссии после него.

Он также отмечал, что вопрос о его президентстве можно решить лишь путём выборов, если он кому-то не нравится в качестве главы государства.

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