Лукашенко высказался о возможности передачи власти своим детям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию о том, что он якобы намерен передать власть в стране своим детям, в частности, старшему сыну.

«И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребёнок президентом в Белоруссии не будет после меня», — цитирует его БЕЛТА.

Ранее Лукашенко заявил, что не допустит в Белоруссии транзита власти и преемников главы государства.