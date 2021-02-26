Лукашенко высказался о возможности передачи власти своим детям
- Reuters
«И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребёнок президентом в Белоруссии не будет после меня», — цитирует его БЕЛТА.
Ранее Лукашенко заявил, что не допустит в Белоруссии транзита власти и преемников главы государства.