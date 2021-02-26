Лукашенко высказался о возможности передачи власти своим детям

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию о том, что он якобы намерен передать власть в стране своим детям, в частности, старшему сыну.
Лукашенко высказался о возможности передачи власти своим детям
  • Reuters

«И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребёнок президентом в Белоруссии не будет после меня», — цитирует его БЕЛТА.

Ранее Лукашенко заявил, что не допустит в Белоруссии транзита власти и преемников главы государства.

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