Проект новой Конституции Белоруссии исключает привлечение экс-президента к ответственности

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Проект новой Конституции Белоруссии исключает привлечение экс-президента республики к ответственности за действия, совершённые им в рамках исполнения полномочий главы государства.
Проект новой Конституции Белоруссии исключает привлечение экс-президента к ответственности
  • Legion-Media

«Президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечён к ответственности за действия, совершённые в связи с осуществлением им президентских полномочий», — отмечается в тексте проекта новой белорусской Конституции.

Отмечается, что глава государства обладает неприкосновенностью, а закон республики охраняет его достоинство.

При этом данные положения также распространяются на президента, который прекратил исполнение полномочий в связи с истечением срока пребывания на посту либо «досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности президента».

Также проект новой Конституции Белоруссии предполагает пребывание на посту президента не более двух сроков.

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