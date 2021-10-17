«Перспектив не просматривается»: Песков рассказал о возможных переговорах Путина и Зеленского

В Кремле пока не видят перспектив встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пояснив, что причиной тому стали действия Киева, который намеревается выйти из Минских соглашений. Чтобы у саммита были более ясные перспективы, участники должны «подготовить фундамент», отметил Песков.

В Кремле на данный момент не видят перспектив встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в связи с тем, что действия Киева говорят о намерении выйти из Минских соглашений. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что украинская сторона проводит законопроект о так называемом переходном периоде, «который де-факто будет означать выход Киева из минских договорённостей».

«Пока особых перспектив для этого разговора (двух президентов) не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей. Именно украинские власти не выполняют минские договорённости», — подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос, почему участники «нормандской четвёрки» не общаются все вместе, пресс-секретарь главы государства отметил, что Путину сложно выстраивать диалог с Зеленским, поэтому президент отдельно общается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а те уже разговаривают с украинским лидером. В частности, Песков обратил внимание, что Зеленский упорно называет Россию «участником конфликта на юго-востоке страны».

«Это не так. Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно», — заметил Песков.

Он подчеркнул, что все участники конфликта указаны в минском комплексе мер — официальном документе ООН.

«Соответственно, если президент Украины не признаёт документ Организации Объединённых Наций и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну как здесь можно общаться?» — заключил представитель Кремля.

Он пояснил, что для того, чтобы у саммита нормандского формата были более ясные перспективы, участники должны «сделать домашнюю работу» и «подготовить фундамент».

12 октября Владимир Зеленский в ходе переговоров с Меркель и Макроном заявил, что в настоящее время нормандский формат остаётся единственной площадкой для урегулирования конфликта в Донбассе.

Он также добавил, что хотел бы проведения встречи лидеров нормандского формата в ближайшее время.

AP

© Ian Langsdon

В Елисейском дворце также заявили, что надеются на проведение министерской встречи «нормандской четвёрки» в ближайшие недели.

11 октября Путин провёл телефонный разговор с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, в ходе которого стороны обсудили «вызывающую озабоченность ситуацию в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта».

«При этом три лидера отметили важность реализации минских договорённостей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчёркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в нормандском формате», — сообщили в Кремле.

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Вместе с тем Путин подчеркнул, что Киев «упорно уклоняется» от выполнения как обязательств по Минским соглашениям, так и договорённостей, достигнутых на предыдущих нормандских саммитах.

О возможности проведения встречи с российским лидером Зеленский высказался в апреле нынешнего года в ходе обращения к народу. Украинский президент заявил, что «каждый месяц» бывает на линии разграничения, после чего обратился к Путину с предложением провести прямые переговоры и пригласил его приехать в любую точку украинского Донбасса.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что Киев пошёл на многие шаги, разрушающие межгосударственные отношения, однако добавил, что Москва приветствует попытки восстановления отношений стран.

«Если речь идёт о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — сказал Путин.

В сентябре в ходе пленарного заседания ВЭФ-2021 президент заявил, что ситуация, сложившаяся между Москвой и Киевом, «ненормальная и неестественная».

«И рано или поздно, а лучше, если это произойдёт рано — чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», — сказал он.

В то же время Дмитрий Песков подчёркивал, что в политике Киева пока доминирует «русофобский подход». Песков также отмечал, что Путин «чётко подтвердил», что готов к встрече с Зеленским, но взаимной политической воли из Киева российская сторона не видит.

Кроме того, в Кремле заявляли, что вопрос принадлежности Крыма также не может быть темой для обсуждения на переговорах Путина и Зеленского, в связи с чем подготовка саммита лидеров двух стран не продвинулась.