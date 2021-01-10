«Преодоление стереотипов»: чего ожидать от парламентских выборов в Казахстане

В Казахстане стартовало голосование за списки кандидатов на места в нижней палате парламента и региональных законодательных органах. В борьбе за депутатские мандаты участвуют пропрезидентская партия и четыре оппозиционные политсилы. После формирования нового созыва народные избранники впервые в истории независимого Казахстана получат право утверждать членов правительства. Эксперты считают, что в республике создали необходимые условия для увеличения в представительных органах власти численности женщин, молодых людей и оппозиционеров. По словам аналитиков, в результате выборов политическая система страны будет работать «в новом режиме».

В Казахстане 10 января начались выборы в нижнюю палату парламента (мажилис) и местные законодательные органы (маслихаты). В республике и за её пределами открылось более 10 тыс. избирательных участков. Граждане Казахстана могут отдать свой голос в 55 государствах, включая РФ.

По итогам выборов в мажилис должны пройти 107 депутатов, из них 98 будут избраны гражданами, ещё девять — назначены Ассамблеей народа Казахстана. Общая численность избирателей в республике составляет почти 12 млн (примерно 65% населения).

Как сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Казахстана Константин Петров, данные экзитполов будут обнародованы после полуночи 11 января. Право опрашивать граждан у избирательных участков, согласно законодательству республики, предоставлено десяти общественным организациям, зарегистрированным в Казахстане. ЦИК республики обязана опубликовать итоги голосования не позднее чем через семь дней после закрытия избирательных участков.

Со стороны гражданского общества контролировать процесс голосования будут активисты местных общественных структур, члены партий-участниц и 398 международных наблюдателей от десяти международных организаций и 31 государства, в том числе России.

«В конструктивном формате»

В Казахстане для прохождения в законодательные органы власти партиям требуется преодолеть 7%-ный барьер. Продолжительность мандата — пять лет.

В этом году за места в мажилисе и маслихатах борются пять политических сил: пропрезидентская «Нур Отан», которая позиционирует себя как «мост между исполнительной властью и обществом», и четыре оппозиционные — Народная партия Казахстана (бывшая Компартия), Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», Демократическая партия «Ак жол» и ADAL (ранее — «Бирлик»).

Члены партии «Нур-Отан»

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Народная партия и «Ауыл» представляют интересы прежде всего казахстанских рабочих и фермеров. Они выступают за более активную социальную политику государства, поддержку бедных слоёв общества и привлечение инвестиций в село. «Ак жол» и ADAL в большей степени ориентированы на лоббирование интересов малого и среднего бизнеса (МСБ).

Нынешняя избирательная кампания в Казахстане проходит на фоне достаточно серьёзных изменений в сфере госуправления, цель которых — усиление партийной конкуренции.

Основная новация в этой сфере — закон об оппозиции, принятый в 2020 году. Он закрепил за парламентским меньшинством право инициировать слушания, правительственные часы, вносить альтернативные законопроекты, занимать ряд руководящих должностей в мажилисе.

Кроме того, 9 января на встрече с российскими СМИ в Нурсултане вице-премьер Казахстана Роман Скляр сообщил, что после выборов правительство республики в полном составе уйдёт в отставку. По его словам, прежде кабинет министров республики слагал полномочия только «перед вновь избранным президентом».

«Далее (после формирования мажилиса. — RT) президент вносит (на рассмотрение парламента. — RT) кандидатуру премьер-министра, премьер-министр вносит кандидатуры вице-премьеров и министров. Эти кандидатуры проходят утверждение в мажилисе. Ранее такого не было», — пояснил Скляр.

Также замглавы правительства Казахстана напомнил журналистам, что в прошлом году в республике была введена 30%-ная квота на места в мажилисе и маслихатах для женщин и молодёжи. Согласно действующему законодательству, к последней категории относятся граждане до 29 лет, правда, лидер избирательной гонки — «Нур Отан» — выступает за поднятие возрастной планки до 35 лет.

Как пояснила в комментарии RT главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований Леся Каратаева, в основе политики по продвижению в законодательные органы республики женщин и молодёжи лежит в первую очередь анализ успешного опыта других государств.

«Опыт других стран, приблизившихся к гендерному равенству, говорит нам о том, что вовлечение в процесс принятия решений женщин стимулирует развитие государства во всех сферах общественной жизни. В то же время я бы не сказала, что женщина в Казахстане находится на обочине системы госуправления. Скорее, речь идёт о дальнейшем преодолении стереотипов», — рассуждает Каратаева.

Молодые члены партии «Ауыл»

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Кроме того, парламентские выборы в Казахстане впервые проходят по пропорциональной системе, то есть граждане голосуют за списки кандидатов, а не за отдельных лиц. По мнению экспертов, подобный порядок выглядит наиболее адекватным в контексте происходящей в последние годы либерализации политической системы республики.

В интервью RT депутат Европарламента Фульвио Мартушелло назвал нынешнюю избирательную кампанию важной вехой в процессе демократизации Казахстана. По его оценке, около 80% кандидатов на места в мажилисе — новички. По итогам выборов он ожидает увеличения роли оппозиции, женщин и молодёжи в законотворческой деятельности Казахстана.

«В парламенте предыдущего созыва доля представителей оппозиции составляла 20%. Надеюсь, что в новом парламенте диалог будет проходить в более активном и конструктивном формате, ведь это способствует укреплению демократии. Думаю, крайне важно, чтобы у всех кандидатов, независимо от их партийной принадлежности, была возможность принять участие в выборах», — подчеркнул Мартушелло.

«Новый режим деятельности»

Большое влияние на избирательную кампанию в Казахстане оказала пандемия коронавируса, а точнее, её социально-экономические последствия. Все участники избирательной гонки отмечали снижение уровня жизни населения и сокращение предпринимательской активности в республике.

В частности, по оценкам «Ак жола», на фоне распространения COVID-19 закрылись или ограничили свою деятельность около 430 тыс. казахстанских юрлиц, а миллионы граждан лишились существенной части своего дохода, что увеличило разрыв между богатыми и бедными.

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Разумеется, власти Казахстана сфокусировались на решении этих проблем. По подсчётам местных экономистов, совокупный пакет антикризисных мер кабмина страны составил 6 трлн тенге (около $14,3 млрд). Эти деньги были направлены на программы помощи гражданам, МСБ и другим юрлицам. Необходимые средства были изысканы из Национального фонда и бюджета.

Впрочем, оппозиция считает, что бизнес и граждане получили недостаточную финансовую поддержку. Также соперники «Нур Отана» критикуют денежно-кредитную политику правительства, которая, с их точки зрения, разгоняет инфляцию и не позволяет бизнесу брать заёмные средства на приемлемых условиях.

В пропрезидентской партии придерживаются противоположной точки зрения, подчёркивая, что антикризисные действия правительства были своевременными и позволили минимизировать негативные последствия карантинных мер.

При этом все претенденты на места в мажилисе исходят из необходимости ускорить рост промышленного и сельскохозяйственного производства. Таким образом они рассчитывают сократить импортозависимость Казахстана и понизить уровень инфляции.

Так, программа «Нур Отана» предусматривает создание 750 тыс. новых рабочих мест до 2025 года за счёт развития IT-отрасли, туризма и различных форм МСБ. «Ауыл» видит решение ключевых экономических проблем Казахстана в широком распространении в агросекторе сервисно-потребительских кооперативов, которые объединяли бы мелкотоварных производителей.

Сторонники Народной партии Казахстана

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В свою очередь, ADAL настаивает на кардинальном упрощении системы налогообложения, отмене обязательных пенсионных взносов для малого бизнеса и масштабном внедрении цифровых технологий в экономику и систему госуправления.

Демократы из партии «Ак жол» утверждают, что стержневая причина текущих проблем Казахстана состоит в чрезмерной монополизации экономики и политической сферы. Партия надеется, что если она пройдёт в мажилис, то ей удастся значительно увеличить полномочия парламента, одновременно уменьшив влияние исполнительной ветви власти.

Как полагают эксперты, избирательная кампания Казахстана отчётливо демонстрирует запрос руководства и граждан республики на увеличение роли парламентского меньшинства, институтов местного самоуправления и гражданского общества в процессе принятия политических решений.

По прогнозу казахстанского политического консультанта Максима Казначеева, по итогам выборов в законодательных институтах республики вырастет численность оппозиционных депутатов. В комментарии RT эксперт отметил, что формирование нового созыва нижней палаты парламента подведёт своеобразную черту под инициированными ранее в Казахстане политическими реформами.