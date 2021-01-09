«Вакцина надлежащего качества»: как Казахстан готовится к массовому производству «Спутника V»

Масштабное производство российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» в Казахстане планируется запустить во второй половине февраля. Об этом заявил исполнительный директор ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» (КФК) Ерикбек Агатанов. Опытные образцы препарата, произведённого на казахстанском предприятии, уже отправлены в НИЦЭМ имени Гамалеи для оценки качества. В следующем месяце компания планирует передать медучреждениям республики 80 тыс. доз, а с апреля выйти на объём в 600 тыс. Казахстанские специалисты называют «Спутник V» безопасной и высокоэффективной вакциной.

Массовое производство российской вакцины «Спутник V» должно быть развёрнуто в Казахстане во второй половине февраля. Об этом журналистам рассказал исполнительный директор КФК Ерикбек Агатанов. Предприятие было выбрано площадкой для выпуска российской вакцины.

«Мы произвели опытные серии, отправили их в институт Гамалеи. Они (сотрудники НИЦЭМ имени Гамалеи. — RT) изучают качество. Когда они подтвердят, что мы произвели вакцину надлежащего качества, нам будет дано одобрение для регистрации в Казахстане. Ожидаем, что завершим эту процедуру до середины февраля», — сказал Агатанов.

Трансфер технологии

По словам Ерикбека Агатанова, трансфер технологии производства «Спутника V» был организован в достаточно короткий срок благодаря достигнутым в ноябре договорённостям на уровне президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.

4 декабря Минздрав Казахстана заключил соглашение о сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Уже 13 декабря в республику была поставлена первая субстанция (активное вещество) для производства опытных серий вакцины «Спутник V».

В конце декабря выпущенные на базе КФК вакцины были отправлены в НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи. В 20-х числах января КФК рассчитывает получить от российских учёных положительное заключение по качеству произведённого препарата.

Фармкомплекс в Караганде, где будет организовано массовое производство «Спутник V»

В феврале карагандинское предприятие планирует передать медучреждениям Казахстана около 80 тыс. доз «Спутника V», в марте — 150 тыс. С апреля КФК должен выйти на график ежемесячного выпуска 600 тыс. доз первого и второго компонентов препарата.

«Помимо освоения выпуска вакцины, удалось дооснастить производство холодильным оборудованием, потому что вакцина должна храниться в особых температурных условиях... Препараты будут паковаться в гофротары по десять флаконов», — добавил Агатанов.

По подсчётам казахстанского Минздрава, для иммунизации 20% граждан республики необходимо изготовить более 6 млн доз, а для защиты от коронавируса половины населения — до 20 млн. Масштабная вакцинация в Казахстане должна стартовать до конца февраля.

«На начальном этапе предполагается вакцинация медицинских работников, в первую очередь персонала инфекционных больниц и скорой медицинской помощи, а также педагогов, которые по роду своей профессиональной деятельности подвержены высокому риску инфицирования, для которых затруднительна или неприемлема работа в дистанционном режиме», — сообщил ранее заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК Нурлыбек Асылбеков.

«Нежная» вакцина

ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» — высокотехнологичное предприятие, строительство которого завершилось в 2016 году. Основным инвестором запуска производственных мощностей в Караганде выступило российское ПАО «Фармстандарт».

По словам Ерикбека Агатанова, КФК является наиболее оптимальной площадкой для массового выпуска «Спутника V». Фармкомплекс оснащён самым современным оборудованием, позволяющим изготавливать и разливать вакцину практически без участия человека, подчеркнул исполнительный директор КФК.

Как пояснил в комментарии RT директор по производству карагандинского предприятия Владимир Фольмер, компания полностью повторяет технологию выпуска «Спутника V», которую ранее освоило АО «Генериум» (Москва). В частности, КФК использует аналогичные химические компоненты, флаконы для розлива и даже пробки.

«Никаких нововведений с нашей стороны нет, так как любое изменение может повлиять на качество конечного продукта. Препарат («Спутник V». — RT) в этом плане нежный, поэтому от нас требуется 100%-ное повторение технологии. Это наша главная цель», — сказал Фольмер.

Топ-менеджер отметил, что российская вакцина от коронавируса требовательна к температурному режиму, который отличается от условий хранения других препаратов. По этой причине компания намерена помещать флаконы со «Спутником V» в термоконтейнеры с хладоэлементами.

Образцы вакцины «Спутник V», изготовленные на базе КФК

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«В таком состоянии продукт (вакцина. — RT) может храниться четыре-пять дней. Контейнеры складируются в рефрижераторы, которые поддерживают температуру -25...-20 °C. Каких-то серьёзных проблем в вопросах хранения я не вижу», — говорит Фольмер.

Он назвал «Спутник V» абсолютно безопасным и высокоэффективным препаратом. По его мнению, НИЦЭМ имени Гамалеи смог стать лидером в сфере разработки вакцины от COVID-19 благодаря мощнейшей научно-исследовательской базе, которая формировалась на протяжении десятилетий.

Напомним, «Спутник V» является первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Препарат получил свидетельство о регистрации Минздрава России 11 августа 2020 года.

Эффективность «Спутника V» составляет 92%. Кроме того, по данным осеннего социологического опроса британской компании YouGov, проводившегося в Бразилии, во Вьетнаме, в Египте, Индии, Индонезии, Малайзии, Мексике, Нигерии, ОАЭ, Саудовской Аравии и на Филиппинах, Россия как страна — производитель вакцин вызывает наибольшее доверие у жителей данных государств, в том числе по сравнению с США.