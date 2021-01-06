Боливия зарегистрировала вакцину «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Боливия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение фонда.

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Государственным агентством по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Многонационального государства Боливия (AGEMED). Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры», — отметили в организации.

Уточняется, что препарат был одобрен без дополнительных клинических исследований на территории Боливии на основе результатов третьей фазы клинических исследований в России.

Ранее сообщалось, что в Аргентине началась вакцинация российским «Спутником V».