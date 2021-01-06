Боливия зарегистрировала вакцину «Спутник V»

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Боливия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Боливия зарегистрировала вакцину «Спутник V»
  • © Российский Фонд Прямых Инвестиций

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение фонда.

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Государственным агентством по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Многонационального государства Боливия (AGEMED). Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры», — отметили в организации.

Уточняется, что препарат был одобрен без дополнительных клинических исследований на территории Боливии на основе результатов третьей фазы клинических исследований в России. 

Ранее сообщалось, что в Аргентине началась вакцинация российским «Спутником V».

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