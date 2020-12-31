В Алжире сообщили о заключении контракта на поставку «Спутника V»

Официальный представитель правительства страны Аммар Бельхимер сообщил о заключении контракта на поставку российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

«Министр здравоохранения Алжира подтвердил, что был заключен контракт... на приобретение вакцины от коронавируса с российской лабораторией», — цитирует РИА Новости Бельхимера.

Он сообщил, что «Алжирский Институт Пастера провел серию переговоров с российской компанией-производителем вакцины «Спутник V», продолжаются переговоры с другими сторонами».

Ранее сообщалось, что вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V» началась в Аргентине.

Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил слова благодарности в связи с поставкой в страну партии вакцины от коронавируса «Спутник V».