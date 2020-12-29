В Аргентине началась вакцинация российским «Спутником V»
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Как пишет РИА Новости, кампания стартует в 09:00 (15:00 мск) на всей территории страны.
Накануне вакцина была доставлена в провинции Аргентины.
Первые 300 тыс. доз, доставленные из России на прошлой неделе, получат аргентинские медики, работники отделений интенсивной терапии.
Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес выразил слова благодарности в связи с поставкой в страну партии вакцины от коронавируса «Спутник V».