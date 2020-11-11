Путин и Токаев провели телефонный разговор
- РИА Новости
«Президент Казахстана отметил эффективность предпринятых Россией усилий по прекращению огня и боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта», — сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что был затронут ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, включая планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана.
Также была дана высокая оценка итогам заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.
Ранее Путин заявил о безопасности и эффективности российских вакцин от COVID-19.