Путин и Токаев провели телефонный разговор

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
Путин и Токаев провели телефонный разговор
  • РИА Новости

«Президент Казахстана отметил эффективность предпринятых Россией усилий по прекращению огня и боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта», — сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что был затронут ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, включая планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана.

Также была дана высокая оценка итогам заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее Путин заявил о безопасности и эффективности российских вакцин от COVID-19.

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