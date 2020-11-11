Путин и Токаев провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

«Президент Казахстана отметил эффективность предпринятых Россией усилий по прекращению огня и боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта», — сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что был затронут ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, включая планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана.

Также была дана высокая оценка итогам заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее Путин заявил о безопасности и эффективности российских вакцин от COVID-19.