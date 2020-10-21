Выборы в нижнюю палату парламента Казахстана пройдут 10 января 2021 года

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Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении выборов в нижнюю палату парламента Казахстана (мажилис) 10 января 2021 года.
Выборы в нижнюю палату парламента Казахстана пройдут 10 января 2021 года
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Владислав Воднев

«Сегодня мною подписан указ о назначении выборов депутатов мажилиса парламента... Предстоящие выборы состоятся в конституционные сроки, 10 января 2021 года», — говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.

Токаев также отметил, что власти до начала новой избирательной кампании приняли меры «по политической модернизации, развитию многопартийности и расширению гражданского участия в общественно-политической жизни» Казахстана.

Ранее стало известно, что президент Казахстана провёл встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу.

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