Выборы в нижнюю палату парламента Казахстана пройдут 10 января 2021 года

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении выборов в нижнюю палату парламента Казахстана (мажилис) 10 января 2021 года.

«Сегодня мною подписан указ о назначении выборов депутатов мажилиса парламента... Предстоящие выборы состоятся в конституционные сроки, 10 января 2021 года», — говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.

Токаев также отметил, что власти до начала новой избирательной кампании приняли меры «по политической модернизации, развитию многопартийности и расширению гражданского участия в общественно-политической жизни» Казахстана.

Ранее стало известно, что президент Казахстана провёл встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу.