Токаев предложил пересмотреть использование флага Казахстана
- Reuters
«Поддерживаю предложение ряда депутатов Парламента и граждан — патриотов нашей страны о более широком использовании государственных символов Казахстана, в особенности государственного флага РК», — написал он в Twitter.
Он отметил, что в действующем законодательстве имеются неточности, которые ограничивают демонстрацию флага, например на балконах квартир или стенах частных домов.
«Требуется пересмотреть законодательные и нормативные акты, прежде всего правила использования госсимволов», — добавил Токаев.
Ранее Токаев подписал указ о проведении выборов в нижнюю палату парламента Казахстана (мажилис) 10 января 2021 года.