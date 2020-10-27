Токаев предложил пересмотреть использование флага Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости пересмотреть законодательство в вопросе использования государственных символов страны, включая флаг.
Токаев предложил пересмотреть использование флага Казахстана
  • Reuters

«Поддерживаю предложение ряда депутатов Парламента и граждан — патриотов нашей страны о более широком использовании государственных символов Казахстана, в особенности государственного флага РК», — написал он в Twitter.

Он отметил, что в действующем законодательстве имеются неточности, которые ограничивают демонстрацию флага, например на балконах квартир или стенах частных домов.

«Требуется пересмотреть законодательные и нормативные акты, прежде всего правила использования госсимволов», — добавил Токаев.

Ранее Токаев подписал указ о проведении выборов в нижнюю палату парламента Казахстана (мажилис) 10 января 2021 года.

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