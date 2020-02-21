«Пропорционально снижению экспортной пошлины»: Новак сообщил о предложении России по цене на нефть для Белоруссии

Москва предложила Минску снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на $2 за тонну каждый год. Как пояснил глава Минэнерго Александр Новак, этот механизм пропорционален снижению экспортной пошлины на нефть, которое происходит в рамках реализации налогового манёвра в России. Белорусская сторона ранее заявила о готовности РФ компенсировать Минску выпадающие доходы. В Кремле заявили, что диалог о поставках нефти в Белоруссию продолжается, но о компенсациях речи не идёт.

Российская сторона предложила Белоруссии снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на $2 за тонну каждый год. Такое сокращение пропорционально падению экспортной пошлины, заявил министр энергетики России Александр Новак.

«Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно снижение премии примерно на $2 за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины. Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины», — приводит слова Новака РИА Новости.

Как пояснил министр, предложение российских компаний об изменении формулы ценообразования довели до сведения белорусских партнёров.

Незадолго до заявления Новака президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва якобы выразила готовность компенсировать Минску выпадающие доходы от экспортных пошлин на нефть.

Как утверждал белорусский лидер, Владимир Путин предложил сохранить финансовые условия поставок нефти на уровне 2019 года и возместить недополученные из-за налогового манёвра доходы в размере порядка $300 млн.

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В Кремле заявили, что диалог о поставках нефти продолжается, но обсуждение компенсаций выпадающих расходов Минска не ведётся. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «каждая сторона делает свои собственные калькуляции».

«Об этом речи не идёт пока. Существуют разные, скажем так, запросные позиции сторон, они осуществляются», — пояснил Песков, отметив, что участники дискуссии рассматривают разные варианты «нахождения взаимоприемлемых опций».

Комментируя ход диалога о поставках нефти между Москвой и Минском, эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков указал, что многие параметры этой дискуссии находятся за пределами информационного поля.

В беседе с RT эксперт отметил, что переговоры не означают отмены налогового манёвра: «Такая схема, которую предлагает Минэнерго, позитивна для бюджета, потому как предполагается, что при поставках нефти в Белоруссию будет снижаться прибыльность компаний, а не доход бюджета. Предложенный вариант разрешения проблемы предполагает, что российский бюджет за это платить не будет».

Он высказал мнение, что после предложения российской стороны по-прежнему остаются некоторые вопросы, в частности касающиеся возможной корректировки размера скидок.

«Мне кажется, что окончательно вопрос с каким-то мировым соглашением пока не решился, но явно, что Беларусь со своей стороны тоже что-то предложила», — полагает эксперт.

Российский налоговый манёвр

Последствия российского налогового манёвра для Белоруссии являются спорным обстоятельством в диалоге Москвы и Минска о поставках нефти. Белорусская сторона рассчитывает на компенсации и считает открытым вопрос о цене на нефть.

Налоговый манёвр в российской нефтяной отрасли заключается в поэтапном снижении экспортной пошлины на нефть с 30% до нуля в период с 2019 по 2024 год. Одновременно с этим вырастут налоги на добычу полезных ископаемых.

Для предотвращения роста цен на топливо внутри России разработаны меры, в том числе механизм обратного акциза на нефть, поставляемую на российские НПЗ. Однако для Белоруссии система защиты от роста цен не предусмотрена.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

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© Vasily Fedosenko

В конце 2019 года Лукашенко распорядился начать поиски альтернативных поставщиков нефти. В январе Минск приобрёл 80 тыс. тонн норвежской нефти, а в конце того же месяца стало известно, что Белоруссия ведёт переговоры о поставках сырья с США и ОАЭ.

Как пояснил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, прежде Белоруссия зарабатывала на разнице между стоимостью приобретённой у России нефти и проданных за рубеж продуктов, изготовленных из этого сырья.

«Белоруссия всегда зарабатывала на этой разнице между ценой товара в виде нефти, поставляемого на территорию Белоруссии, и ценой нефти, которую она могла потом экспортировать за пределы Белоруссии, не платя экспортную пошлину. По сути, зарабатывая на экспорте без экспортной пошлины, производя нефтепродукты», — рассказал эксперт в беседе с RT.