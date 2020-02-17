Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
  • РИА Новости

«Диалог будет продолжаться, тем более что говорили о том, что, собственно, продолжатся контакты и белорусских коллег, и так далее непосредственно с компаниями — поставщиками нефти», — заявил Песков.

Он также не стал комментировать эмоциональные высказывания белорусского лидера Александра Лукашенко в адрес России.

«Я воздержусь от комментариев. Там иногда действительно, скажем так, эмоции берут верх. Будучи в Сочи, два президента достигли определённого понимания, из этого мы и будем исходить», — отметил Песков.

Ранее Лукашенко заявил о критике со стороны России из-за ситуации с транзитом нефти через республику.

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