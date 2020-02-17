Лукашенко рассказал о «шквале критики» со стороны России

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о критике со стороны России из-за ситуации с транзитом нефти через республику.
Лукашенко рассказал о «шквале критики» со стороны России
  • Reuters

Президент отметил, что Минск никому не угрожает в военной и экономической сфере.

«Говоря об экономике, я имею в виду последние заявления и шквал критики в наш адрес со стороны России, что мы якобы угрожаем то ли прекратить поставки нефти на Запад, то ли разразились угрозами, что будем брать нефть из транзитного нефтепровода для обеспечения наших НПЗ», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что между Минском и Москвой официально закреплена договорённость на поставку 24 млн тонн нефти.

«Вот и всё», — добавил он.

Ранее Лукашенко во время совещания по работе энергетического комплекса Белоруссии заявлял о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти.

Также Лукашенко рассказал, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсуждал публикации на белорусскую тему в российских СМИ и Telegram-каналах.

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