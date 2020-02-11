Лукашенко сообщил, что обсудил с Путиным публикации в Telegram-каналах

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждал публикации на белорусскую тему в российских СМИ и Telegram-каналах.
Лукашенко сообщил, что обсудил с Путиным публикации в Telegram-каналах
  • РИА Новости

Лукашенко отметил, что попросил своего пресс-секретаря, чтобы ему подготовили подборку последних публикаций в российских СМИ и Telegram-каналах, «за которыми стоят конкретные люди, которые во власти».

Белорусский президент заявил, что обсуждал «информационные вбросы» о Белоруссии на встрече с Путиным.

«Он говорит: «Ты знаешь, страна большая...» Вот и в последний раз с Медведевым, Путиным втроём мы встречались, затронули эти темы. Говорит: «Это не мы». Говорю: «Как это не мы, если за этим каналом стоит вот такой и такой человек?» И называю фамилии известные, которые люто ненавидят или же за деньги что-то начинают в наш адрес искажать», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что подтасованные факты, фейки, дипфейки и постправда являются информационной отравой сродни химическому оружию.

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