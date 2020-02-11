Лукашенко назвал фейки «отравой сродни химическому оружию»

Подтасованные факты и фейки являются информационной отравой сродни химическому оружию, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания с руководителями ведущих государственных СМИ.

Как отметил глава государства, в настоящее время СМИ не только средство донесения информации, но и оружие массового поражения, передаёт БЕЛТА.

«Подтасованные факты, фейки, дипфейки, так называемая постправда, когда аудиторией умело манипулируют, намеренно уводя от действительно важных проблем, — эта и другая информационная отрава сродни химическому оружию», — сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что «нас ожидают ещё более сложные вещи, которые просто будет трудно опровергать».

Летом 2018 года Лукашенко заявлял, что фейковые новости стали главным действенным оружием современности.