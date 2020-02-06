Лукашенко заявил о нарушении Москвой обязательств по поставкам нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти.

Он сообщил, что «в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн тонн нефти — по 2 млн каждый месяц». При этом, по его словам, «в январе было поставлено 500 тыс. — одна четверть».

Как заявляет Лукашенко, разногласия по энергетическим вопросам с Россией возникают регулярно уже на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства.

«Хотя при их подписании нам были даны твёрдые гарантии», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

В ходе совещания об обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны Лукашенко попросил доложить, «что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства».

Ранее министр энергетики России Александр Новак назвал исключительно коммерческим вопрос о поставках нефти Белоруссии.