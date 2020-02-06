Новак назвал коммерческим вопрос о поставках нефти Белоруссии

Министр энергетики России Александр Новак назвал исключительно коммерческим вопрос о поставках нефти Белоруссии.

«Между «Белнефтехимом» и нашими нефтяными компаниями ведутся коммерческие переговоры, это вопрос чисто коммерческий», — приводит ТАСС слова Новака.

Он отметил, что Минэнерго России в них не участвует, потому что «всегда и ранее это были коммерческие переговоры».

«Мы не можем указывать компаниям в рыночной ситуации, по каким ценам продавать», — отметил Новак.

Ранее заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что в конце недели пройдут переговоры Москвы и Минска по поставкам и формированию цен на нефть и газ.