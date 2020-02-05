Москва и Минск проведут переговоры по ценам на энергоносители

Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что в конце недели пройдут переговоры Москвы и Минска по поставкам и формированию цен на нефть и газ.

РИА Новости