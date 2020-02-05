Москва и Минск проведут переговоры по ценам на энергоносители
- РИА Новости
Он отметил, что Белоруссия ожидает стабилизации подходов от российских поставщиков нефти и газа.
«Мы справедливо ожидаем стабилизации подходов от наших поставщиков из Российской Федерации», — приводит БЕЛТА его слова.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным 7 февраля, и назвал эту встречу «моментом истины». В Кремле подтвердили подготовку к встрече.