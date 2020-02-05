Москва и Минск проведут переговоры по ценам на энергоносители

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Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что в конце недели пройдут переговоры Москвы и Минска по поставкам и формированию цен на нефть и газ.
Москва и Минск проведут переговоры по ценам на энергоносители
  • РИА Новости

Он отметил, что Белоруссия ожидает стабилизации подходов от российских поставщиков нефти и газа.

«Мы справедливо ожидаем стабилизации подходов от наших поставщиков из Российской Федерации», — приводит БЕЛТА его слова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным 7 февраля, и назвал эту встречу «моментом истины»В Кремле подтвердили подготовку к встрече.

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