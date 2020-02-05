Посол в Минске назвал возможные темы встречи Путина и Лукашенко
«Обращая внимание на решение оперативных вопросов, прежде всего входящих в энергетическую повестку, надо видеть перспективы союзного строительства, значимость большой интеграционной работы правительств в прошлом году, видеть новую практику, которой не было раньше, — согласование дорожных карт (по интеграции. — RT)», — приводит Интерфакс слова Мезенцева.
Посол призвал дождаться итогов встречи двух президентов.
Ранее Лукашенко сообщил, что собирается встретиться с Путиным 7 февраля, и назвал эту встречу «моментом истины». В Кремле подтвердили подготовку к встрече.