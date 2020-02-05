Посол в Минске назвал возможные темы встречи Путина и Лукашенко

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Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев ожидает, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 7 февраля обсудят не только торговлю энергоресурсами, но и процессы углубления интеграции между двумя странами.

«Обращая внимание на решение оперативных вопросов, прежде всего входящих в энергетическую повестку, надо видеть перспективы союзного строительства, значимость большой интеграционной работы правительств в прошлом году, видеть новую практику, которой не было раньше, — согласование дорожных карт (по интеграции. — RT)», — приводит Интерфакс слова Мезенцева.

Посол призвал дождаться итогов встречи двух президентов.

Ранее Лукашенко сообщил, что собирается встретиться с Путиным 7 февраля, и назвал эту встречу «моментом истины». В Кремле подтвердили подготовку к встрече.

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