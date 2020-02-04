Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы
- Reuters
«Что мы просим сейчас от россиян (они нас там в позу ставили и на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым манёвром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Он отметил, что в России не соглашаются на такие предложения и настаивают на существенной дополнительной премии компаниям за поставку нефти в Белоруссию.
Лукашенко заявил, что Белоруссия не просит у России кредитов.
Ранее Лукашенко сообщил, что собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным 7 февраля, и назвал эту встречу «моментом истины».