Путин и Лукашенко обсудят сотрудничество по интеграционным процессам

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Президент России Владимир Путин 7 февраля в Сочи обсудит с белорусским лидером Александром Лукашенко двустороннее сотрудничество в контексте интеграционных процессов.
Путин и Лукашенко обсудят сотрудничество по интеграционным процессам
  • РИА Новости

«Имеется в виду обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что собирается встретиться с Владимиром Путиным 7 февраля, назвав предстоящую встречу «моментом истины».

6 февраля Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором обсуждалось преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.

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