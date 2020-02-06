Путин и Лукашенко обсудят сотрудничество по интеграционным процессам

Президент России Владимир Путин 7 февраля в Сочи обсудит с белорусским лидером Александром Лукашенко двустороннее сотрудничество в контексте интеграционных процессов.

«Имеется в виду обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что собирается встретиться с Владимиром Путиным 7 февраля, назвав предстоящую встречу «моментом истины».

6 февраля Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором обсуждалось преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.