Белоруссия ведёт переговоры с США и ОАЭ по поставкам нефти

Белоруссия договаривается с США, ОАЭ и Саудовской Аравией, которые могут поставить необходимое количество нефти. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Он рассказал, что Беларусь договаривается со всеми участниками мирового рынка, передаёт БЕЛТА.

«Американцами, Саудовской Аравией, Эмиратами. Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена», — сказал президент.

По его словам «качество нефти там лучше».

При этом он подчеркнул, что поиск возможных поставщиков нефти, помимо России, это не блеф.

Ранее Лукашенко рассказал, что «конфликт с Россией» произошёл из-за того, что от Минска «потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая».

Как отмечал белорусский лидер, Минск планирует стремиться поставлять с российского рынка 30—40% от необходимых объёмов нефти.

В середине января в Белоруссии заявили, что направили ряду стран, в том числе Украине, Польше, Казахстану, коммерческие предложения по импорту нефти.