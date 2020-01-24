Белоруссия ведёт переговоры с США и ОАЭ по поставкам нефти

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Белоруссия договаривается с США, ОАЭ и Саудовской Аравией, которые могут поставить необходимое количество нефти. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Белоруссия ведёт переговоры с США и ОАЭ по поставкам нефти
  • globallookpress.com

Он рассказал, что Беларусь договаривается со всеми участниками мирового рынка, передаёт БЕЛТА.

«Американцами, Саудовской Аравией, Эмиратами. Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена», — сказал президент.

По его словам «качество нефти там лучше».

При этом он подчеркнул, что поиск возможных поставщиков нефти, помимо России, это не блеф.

Ранее Лукашенко рассказал, что «конфликт с Россией» произошёл из-за того, что от Минска «потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая».

Как отмечал белорусский лидер, Минск планирует стремиться поставлять с российского рынка 30—40% от необходимых объёмов нефти.

В середине января в Белоруссии заявили, что направили ряду стран, в том числе Украине, Польше, Казахстану, коммерческие предложения по импорту нефти.

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