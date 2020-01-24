Лукашенко объяснил поиск Белоруссией альтернативных поставщиков нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поиск страной возможных поставщиков нефти, помимо России, — это не блеф и не попытка повысить ставки перед переговорами.

«Мы начали тестировать эти маршруты, хотим посмотреть, что получится на самом деле. Какие у нас будут потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти. Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что Минск будет стремиться поставлять с российского рынка 30—40% от необходимых объёмов нефти. Он отметил, что 30% необходимо завозить из Балтики, ещё 30% — через Украину, что является уже «проверенным» путём.

14 января в Белоруссии сообщили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.