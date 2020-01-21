Лукашенко заявил о намерении поставлять из России не более 40% нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск будет стремиться поставлять с российского рынка 30—40% от необходимых объёмов нефти.

Об этом информирует БЕЛТА.

«Действительно, сейчас в полном объёме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30—40% мы будем покупать нефти в России», — сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что 30% необходимо завозить из Балтики, ещё 30% — через Украину, что является уже «проверенным» путём.

Также лидер не исключил возможность поставки нефти Казахстаном в случае поддержки этого российской стороной.

«Странно: наш союзник не даёт согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти и мы должны с этим разобраться», — заявил Лукашенко.

Ранее в Латвии сообщили о возможности поставок нефти в Белоруссию.

Также в Азербайджане отметили готовность к поставкам нефти в республику.

14 января в Белоруссии сообщили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.

Подробнее — в материале RT.