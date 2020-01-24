Лукашенко разъяснил ситуацию с закупкой нефти из России

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Белорусский лидер Александр Лукашенко разъяснил ситуацию с закупкой нефти из России.
Лукашенко разъяснил ситуацию с закупкой нефти из России
  • © Anatoly Maltsev/Pool
  • Reuters

«Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что Минск будет стремиться поставлять с российского рынка 30—40% от необходимых объёмов нефти.

14 января в Белоруссии сообщили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.

Подробнее — в материале RT.

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