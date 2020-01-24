Белорусский лидер Александр Лукашенко разъяснил ситуацию с закупкой нефти из России.

«Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что Минск будет стремиться поставлять с российского рынка 30—40% от необходимых объёмов нефти.

14 января в Белоруссии сообщили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.

Подробнее — в материале RT.