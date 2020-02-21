Лукашенко рассказал о предложении Путина по компенсации потерь Минска

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным.
Лукашенко рассказал о предложении Путина по компенсации потерь Минска
  • © РИА Новости

Как пишет БЕЛТА, главы государств, в частности, обсуждали поставки энергоресурсов.

«Владимир Владимирович предложил формулу посчитать, сколько мы от уменьшения таможенных пошлин в 2020 году потеряем к уровню прошлого года. Если мы получали в прошлом году от пошлины $1 млрд, допустим, а в этом году за счёт снижения этой самой пошлины (она же всё время снижается) получим, допустим, $700 млн. Он сказал: «Мы $300 млн компенсируем. В том числе за счёт премий компаниям», — рассказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что белорусский концерн «Белнефтехим» прогнозирует двукратное увеличение финансовых потерь нефтеперерабатывающих заводов страны в 2020 году по сравнению с 2019 годом из-за реализации в России налогового манёвра в нефтяной сфере.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск из-за налогового манёвра Москвы потерял в 2019 году около $330 млн.

Налоговый манёвр в нефтяной отрасли России предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на её добычу.

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