В Нацбанке Белоруссии оценили влияние налогового манёвра России

Короткая ссылка
Глава Нацбанка Белоруссии Павел Каллаур заявил, что налоговый манёвр России в нефтяной сфере не окажет существенного влияния на состояние платёжного баланса республики.
В Нацбанке Белоруссии оценили влияние налогового манёвра России
  • © nbrb.by

«Налоговый манёвр, который реализует Россия, предусмотрен в прогнозах и по денежно-кредитной политике, и в целом по макроэкономической политике. То влияние, которое мы будем иметь от манёвра по текущему году, не окажет дополнительного воздействия на платёжный баланс», — приводит ТАСС слова Каллаура.

Он отметил, что «возможные ухудшения не носят существенного характера и в условиях плавающего курса не окажут негативного воздействия в целом и на валютном рынке».

Ранее сообщалось, что белорусский концерн «Белнефтехим» прогнозирует двукратное увеличение финансовых потерь нефтеперерабатывающих заводов страны в 2020 году по сравнению с 2019 годом из-за реализации в России налогового манёвра в нефтяной сфере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить