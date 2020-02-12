В Нацбанке Белоруссии оценили влияние налогового манёвра России

Глава Нацбанка Белоруссии Павел Каллаур заявил, что налоговый манёвр России в нефтяной сфере не окажет существенного влияния на состояние платёжного баланса республики.

«Налоговый манёвр, который реализует Россия, предусмотрен в прогнозах и по денежно-кредитной политике, и в целом по макроэкономической политике. То влияние, которое мы будем иметь от манёвра по текущему году, не окажет дополнительного воздействия на платёжный баланс», — приводит ТАСС слова Каллаура.

Он отметил, что «возможные ухудшения не носят существенного характера и в условиях плавающего курса не окажут негативного воздействия в целом и на валютном рынке».

Ранее сообщалось, что белорусский концерн «Белнефтехим» прогнозирует двукратное увеличение финансовых потерь нефтеперерабатывающих заводов страны в 2020 году по сравнению с 2019 годом из-за реализации в России налогового манёвра в нефтяной сфере.