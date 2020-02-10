В «Белнефтехиме» оценили потери из-за налогового манёвра
- РИА Новости
«В 2020 году потери белорусских НПЗ от удорожания сырья за счёт налогового манёвра будут в два раза больше, чем в 2019 году (при сопоставимых котировках нефти)», — заявила начальник планово-экономического управления концерна Анна Гурина в интервью «Вестнику «Белнефтехима».
Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск из-за налогового манёвра Москвы потерял в 2019 году около $330 млн.
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой после встречи белорусского и российского лидеров Александра Лукашенко и Владимира Путина заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.