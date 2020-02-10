В «Белнефтехиме» оценили потери из-за налогового манёвра

Белорусский концерн «Белнефтехим» прогнозирует двукратное увеличение финансовых потерь нефтеперерабатывающих заводов страны в 2020 году по сравнению с 2019 годом из-за реализации в России налогового манёвра в нефтяной сфере.

«В 2020 году потери белорусских НПЗ от удорожания сырья за счёт налогового манёвра будут в два раза больше, чем в 2019 году (при сопоставимых котировках нефти)», — заявила начальник планово-экономического управления концерна Анна Гурина в интервью «Вестнику «Белнефтехима».

Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск из-за налогового манёвра Москвы потерял в 2019 году около $330 млн.

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой после встречи белорусского и российского лидеров Александра Лукашенко и Владимира Путина заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.