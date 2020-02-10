В «Белнефтехиме» оценили потери из-за налогового манёвра

Короткая ссылка
Белорусский концерн «Белнефтехим» прогнозирует двукратное увеличение финансовых потерь нефтеперерабатывающих заводов страны в 2020 году по сравнению с 2019 годом из-за реализации в России налогового манёвра в нефтяной сфере.
В «Белнефтехиме» оценили потери из-за налогового манёвра
  • РИА Новости

«В 2020 году потери белорусских НПЗ от удорожания сырья за счёт налогового манёвра будут в два раза больше, чем в 2019 году (при сопоставимых котировках нефти)», — заявила начальник планово-экономического управления концерна Анна Гурина в интервью «Вестнику «Белнефтехима».

Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск из-за налогового манёвра Москвы потерял в 2019 году около $330 млн.

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой после встречи белорусского и российского лидеров Александра Лукашенко и Владимира Путина заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить