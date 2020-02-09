В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.

«Если говорить о договорённости по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договорённости с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке», — сказал он, комментируя переговоры на высшем уровне в Сочи, которые состоялись 7 февраля. Слова Крутого приводит БЕЛТА.

Вице-премьер добавил, что концерн «Белнефтехим» и нефтеперерабатывающие заводы продолжат работу с «абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка».

«Буквально на следующей неделе такие переговоры уже начнём», — отметил Крутой.

7 февраля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приступили к переговорам в Сочи в расширенном формате. По словам замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, переговоры прошли в позитивном ключе.

В Минэнерго России назвали коммерческим вопрос о поставках нефти Белоруссии. Лукашенко отмечал, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, как указывал он, настаивают на премиях сверх этого.