Путин и Лукашенко приступили к переговорам в расширенных составах

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приступили к переговорам в Сочи в расширенном формате.
Путин и Лукашенко приступили к переговорам в расширенных составах
  • РИА Новости

Как сообщает БЕЛТА, с российской стороны на переговорах присутствуют заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв и посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

С белорусской — первый вице-премьер Дмитрий Крутой, посол в Москве Владимир Семашко, министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Отмечается, что переговоры проходят в усечённом формате, так как оставшаяся часть российской делегации не успела прибыть из Минеральных Вод, где самолёт был вынужден сесть из-за плохих погодных условий в Сочи.

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