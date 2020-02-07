Путин и Лукашенко приступили к переговорам в расширенных составах
- РИА Новости
Как сообщает БЕЛТА, с российской стороны на переговорах присутствуют заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв и посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
С белорусской — первый вице-премьер Дмитрий Крутой, посол в Москве Владимир Семашко, министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Отмечается, что переговоры проходят в усечённом формате, так как оставшаяся часть российской делегации не успела прибыть из Минеральных Вод, где самолёт был вынужден сесть из-за плохих погодных условий в Сочи.