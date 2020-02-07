Борт с российской делегацией сел в Минеральных Водах вместо Сочи
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, командир корабля объявил, что погодные условия в Сочи ухудшились: сильный ветер и дождь, плохая видимость, в связи с чем принято решение приземлиться в Минеральных Водах.
В самолёте находятся, в частности, глава Минэнерго Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук, первый замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич.
Ранее стало известно, что вылет российских журналистов и части делегации из Москвы в Сочи, где должны пройти переговоры президентов России и Белоруссии, задержался из-за погодных условий.