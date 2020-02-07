Вылет части российской делегации в Сочи задерживается
- АГН «Москва»
Как информирует РИА Новости, задержка вызвана сильным боковым ветром и снегом.
Отмечается, что в самолёте присутствуют, в частности, глава Минэнерго Александр Новак и вице-премьер Алексей Оверчук.
Ранее Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Сочи, где в пятницу, 7 февраля, у него запланирована встреча с Путиным.
Сообщалось, что в ходе переговоров стороны обсудят широкий комплекс вопросов, которые стоят на повестке белорусско-российского сотрудничества.