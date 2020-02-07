Вылет части российской делегации в Сочи задерживается

Вылет российских журналистов и части делегации в Сочи, где должны пройти переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, задерживается из-за погодных условий.

Как информирует РИА Новости, задержка вызвана сильным боковым ветром и снегом.

Отмечается, что в самолёте присутствуют, в частности, глава Минэнерго Александр Новак и вице-премьер Алексей Оверчук.

Ранее Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Сочи, где в пятницу, 7 февраля, у него запланирована встреча с Путиным.

Сообщалось, что в ходе переговоров стороны обсудят широкий комплекс вопросов, которые стоят на повестке белорусско-российского сотрудничества.